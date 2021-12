L’Ajuntament de Solsona engega avui la nova campanya «Jo compro a Solsona», que repartirà 36.000 euros en premis fins al dia 26 d’aquest mes. La nova acció, que té per objectiu estimular la compra al comerç local durant la campanya de Nadal, és més senzilla que la de la primavera passada i no requereix adquirir vals per part dels consumidors.

Per participar-hi només cal comprar o consumir en algun dels 67 establiments adherits entre l’1 i el 15 de desembre.