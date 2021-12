410 alumnes de 1r a 3r de primària de totes les escoles del Solsonès van assistir el 22 de novembre al concert Toca Roure a la Sala Polivalent de Solsona. Va ser el colofó d’un projecte pedagògic sobre l’obra del músic i compositor solsoní Joan Roure i Jané, impulsat per les regidories de Cultura i Educació en el marc de l’Any Roure.

Una sardana, un lead, un foxtrot, un pasdoble, una havanera, cançons del ball de bastons, el Bufi, els balls dels gegants de la Festa Major i del Carnaval integraven, entre d’altres, el variat repertori d’aquest muntatge, coordinat per Anna Camps amb arranjaments i partitures d’Albert Fontelles i Marc Castellà.

Ja durant unes quantes setmanes abans de l’actuació, l’alumnat de la comarca va poder treballar prèviament amb material del mestre Roure a partir d’una proposta pedagògica de Blanca Pujol canalitzada a través d’un web amb àudios originals i del concert, vídeos, lletres i partitures.

L'any Roure

Aquesta ha estat la segona proposta organitzada en el marc de l’Any Roure amb motiu del centenari del naixement del músic nascut a Solsona i autor de bona part del corpus musical de les principals festes de la ciutat. La propera cita serà un concert conjunt de les escoles de música obert a tot el públic el primer trimestre de l’any.

A la primavera, d’altra banda, hi ha prevista l’edició d’un recull de partitures per a piano de nivell d’iniciació de les músiques dels ballets de Festa Major i Carnaval, i al juny, un catàleg de l’obra de Joan Roure. Els actes d’aquest any es tancaran l’octubre del 2022.