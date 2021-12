Tot i que en un principi la previsió era que les obres finalitzessin aquest any 2021 i que els alumnes de l’escola El Vinyet es traslladessin al nou centre per començar el segon trimestre, finalment el trasllat no es durà a terme fins l’abril.

Actualment s’està treballant en els tancaments d’obertures de façanes de l’edifici, executant les diferents instal·lacions interiors i també els revestiments, segons ha explicat el Departament d’Educació a Regió7. Per altra banda, al pati s’estan fent diferents treballs de pavimentació i de construcció de murs interiors, així com la finalització del tancament perimetral. Amb l’estat actual de les obres, Educació preveu que l’inici de l’activitat educativa a les noves instal·lacions es pugui fer entre els mesos d’abril i maig de 2022.

Tant els treballadors del centre com els alumnes i les seves famílies ja tenien la idea de deixar enrere els actuals mòduls després de Nadal, però la previsió que té Educació és d’entre 4 i 5 mesos a la prevista en un inici. Les famílies, de fet, se’n van assabentar a través d’un comunicat de l’escola el passat 24 de novembre.

«No trobem just que una escola que fa tants anys que esperem estigui tancada quan podria obrir abans», explica Jordi Vilalta, president de l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) del Vinyet. En aquest sentit, Vilalta diu que l’associació ha estat pendent de l’avenç de les obres ja que s’encarreguen d’alguns temes com la plantació d’arbres o l’enjardinament d’alguns espais. «Hem estat pendents de les obres i entenem que es poden acabar aquest desembre i estrenar el centre aquest gener, però aquell comunicat va ser una galleda d’aigua freda», apunta Vilalta. En aquest sentit, reclama saber quin és el motiu real del retard de l’estrena, ja que consideren que les obres acabaran a temps.

Paral·lelament a la recta final de les obres de l’escola, el consistori solsoní està definint, juntament amb la direcció del centre i l’AFA, com serà l’entorn i els accessos del nou equipament. En aquest sentit s’està estudiant quina és la manera acordada per totes les parts, però la decisió final quedarà condicionada a la Diputació de Lleida, l’ens propietari de la carretera on es vol fer una rotonda. En aquest sentit, el grup de Junts a l’Ajuntament de Solsona va dir en el darrer ple que s’anava tard i temia que s’obrís l’escola sense tenir els accessos definits.

Un canvi esperat i necessari

«És una escola que tot i estar en mòduls ha funcionat però actualment necessitem espai», afirma Vilalta. Ell només fa tres anys que forma part de l’AFA, però la lluita per fer realitat la nova escola ve de molts anys enrere, des del 2012.

Actualment el centre té 214 alumnes que, com han fet les promocions anteriors, estudien en mòduls prefabricats. La situació s’arrossega des de fa molts anys. L’any 2012 l’Ajuntament de Solsona va començar a fer els primers passos per poder dur a terme aquesta actuació amb la creació del carrer Francesc Ferrer i Guàrdia, necessari per connectar la que serà la nova escola amb la ciutat. Després de presentar dos cops el projecte de construcció de l’escola, el 2016 i el 2018, i que els dos es cancel·lessin per retards en l’entrega de documents i per irregularitats en la licitació respectivament, l’any passat finalment la construcció va tirar endavant, però la primera constructora es va retirar i va retardar encara més el projecte. Ara, ja més a prop de l’esperada estrena, els afectats encara hauran d’esperar una mica més.