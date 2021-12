La comparsa dels Espedrers del Carnaval de Solsona ha engegat el projecte educatiu a les tres escoles de la ciutat emmarcat dins de la iniciativa «L’espedrera ha post dos ous». «L’objectiu final del projecte educatiu és apropar el Carnaval als nens i nenes i que se’l facin seu», explica la comparsa dels Espedrers a Regió7.

El projecte educatiu, ideat fa dos anys, va començar amb l’arribada dels ous de l’Espedrera a les tres escoles de la ciutat, El Vinyet, Setelsis i Arrels. A partir de l’arribada dels ous, s’han programat una sèrie d’activitats que culminaran amb la celebració del proper Carnaval i amb la presentació de les dues noves figures, que estaran dirigides al públic infantil. Ara, per exemple, els alumnes han de proposar els noms de les dues noves figures. Els membres de la comparsa n’escolliran tres i els noms definitius seran els guanyadors d’una consulta que es farà a través del web de la comparsa. Per altra banda els infants disposen d’una bústia per contactar amb l’Espedrera i ja estan treballant amb la iniciativa «Un mural com una casa». Aquesta activitat consisteix en que es farà un mural pels ous de l’Espedrera a través dels dibuixos relacionats amb el Carnaval que faran els infants de cada escola. La comparsa apunta, però, que s’aniran desenvolupant altres activitats diverses en les properes setmanes, sempre relacionades amb les temàtiques del Carnaval de Solsona.

«Les escoles ho han rebut molt bé, ha estat una resposta molt positiva», afirma la comparsa que destaca que els professors estan sorpresos per la resposta i l’interès dels nens i nenes amb els ous.

A més del nom, els infants també seran partícips de la forma de les dues noves figures que es presentaran en la propera edició del Carnaval i que són els fills de l’Espedrera i la Draca. En aquest sentit, ja fa uns mesos es va convidar els infants a dibuixar què creien que sortiria dels ous. El constructor de les figures i membre dels Espedrers, Pau Reig, incorporarà alguns d’aquests elements al disseny per tal que els nous gegants puguin ser reconeguts pels infants.

El projecte de «L’Espedrera ha post dos ous» té dos eixos diferenciats. Un és l’educatiu, que ha iniciat recentment amb l’arribada dels ous a les escoles, però també tenia la intenció de desenvolupar el comerç local. En aquest sentit va néixer «Oubica’m»,

Des del mes d’abril fins aquest mes de desembre, els usuaris del joc han hagut de seguir unes pistes publicades al perfil d’Instagram de l’Espedrera per esbrinar a quins aparadors eren els ous amagats cada setmana. Un cop trobats, s’ha d’escanejar un codi QR que dirigeix a la pàgina web de l’Espedrera, on els participants han d’efectuar una signatura per tal de registrar-se

Un cop acabi el període de participació aquest desembre, els usuaris del joc optaran a un premi final format per vals sorpresa de la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) de Solsona, un parell de lots de productes de l’Espedrera i l’Associació de Festes del Carnaval de Solsona (AFCS), així com una panera amb productes dels diferents establiments col·laboradors en el projecte.

Ara només queda esperar a la celebració del proper Carnaval de Solsona per veure les dues noves figures de la festa de referència a Solsona.