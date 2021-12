Les entitats de la Federació ALLEM, representant del sector de la discapacitat intel·lectual a Lleida, van reclamar divendres en una reunió amb la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, la creació de 363 noves places per a les persones amb discapacitat intel·lectual, i problemes de salut mental, demandants de serveis d’habitatge i d’atenció diürna, a les comarques de Lleida.

Aquesta va ser una de les reclamacions del sector a la consellera tenint en compte que la federació identifica la demanda de 112 persones amb discapacitat intel·lectual que necessiten serveis d’atenció diürna i la demanda de 240 persones amb discapacitat intel·lectual o problemes de salut mental que necessiten serveis d’habitatge (suport a casa seva, o plaça en una llar o residència).

D’altra banda, el sector va reclamar avançar en la transformació dels serveis socials de suport, d’acord amb la Convenció Internacional de Drets Humans de les persones amb discapacitat. En concret, considera que és imprescindible i urgent que les persones joves amb discapacitat puguin formar-se, treballar i rebre el suport social que necessitin, sense que els serveis socials de suport siguin incompatibles amb el treball i la formació, com passa ara.

A més, demanen que, en el desplegament dels suports per a les persones amb discapacitat al territori, es tinguin en compte les especificitats de les comarques rurals i de muntanya, on l’apropament dels serveis socials de suport a les persones que hi viuen contribueix a constituir comunitats inclusives i a evitar el despoblament; i on el transport és imprescindible, i cal contemplar-ne el seu cost, com un cost dels propis serveis socials de suport que cal desplegar i ampliar.