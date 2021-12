L’esclat de la pandèmia de la covid-19 i el confinament que se’n va derivar va posar de manifest l’interès de moltes persones que residien en zones urbanes de traslladar-se a zones rurals i menys poblades per iniciar un nou projecte de vida. Algunes d’aquestes històries són les que recull 'Repoblem', llibre escrit per Ton Lloret, qui és el responsable del compte de Twitter que té el mateix nom del llibre i que s’encarrega de donar a conèixer habitatges o llocs de feina disponibles als micropobles d’arreu de Catalunya.

El despoblament és un dels principals problemes dels pobles de l’entorn rural, si no el principal. Ho demostren algunes de les dades que va detallar Lloret com que l’àrea metropolitana de Barcelona i les capitals de província tenen un 72,2% de la població mentre que la resta es reparteix en el 85% restant del territori català. També ho exemplifica la davallada del sector primari que es demostra amb que el nombre d’explotacions agràries a Catalunya ha passat de 115.000 l’any 1982 a les 41.000 que hi havia l’any 2019.

En la presentació del llibre, duta a terme ahir al Miracle en el marc de la Fira de Nadal del complex, hi van participar també l’alcalde de Riner, Joan Solà, l’alcalde de Torrebesses i president de l’Associació de Micropobles de Catalunya, Mario Urrea i la directora general d’Accions Territorials Estratègiques de la Generalitat, Anna Seijas. Tots els presents van coincidir en les dificultats que tenen els micropobles en la lluita contra el despoblament com l’escassetat dels habitatges, la millora de les infraestructures i la mobilitat i la bona gestió dels serveis.

Sobre la tendència de persones que aposten per les zones rurals, Lloret va destacar el seu caràcter valent. «En un micropoble no es pot descartar res, només hi falta la gent que vulgui tirar endavant les coses», va dir Lloret.

En el llibre, realitzat durant 4 mesos i on l’autor ha viatjat arreu de Catalunya, no només es posa el focus en els repobladors, sinó també en els municipis que els acullen i la seva manera de gestionar i lluitar contra el despoblament.

«La funció d’una xarxa social és connectar persones, en aquest cas, amb pobles»

Després del confinament, Ton Lloret (1983, Argençola), va decidir obrir un compte a Twitter per apropar les ofertes del món rural a les persones que s’hi volien traslladar. @Repoblem ja té més de 33.000 seguidors.

Com va sorgir la idea?

Vaig veure que es donava aquesta tendència. Com que tenia relació amb l’associació de micropobles, em vaig plantejar fer un compte que aglutinés totes aquelles ofertes que es fan des del món rural per casar una cosa amb l’altre.

Perquè Twitter?

Sovint serveix per polemitzar i debatre, però no deixa de ser una xarxa social. En aquest sentit, la seva funció és connectar persones, en aquest cas, amb pobles.

Quin és el perfil d’aquests casos?

S’ha parlat molt de la família que busca un entorn més amable i humà, però després hi ha molta diversitat de perfils com joves que emprenen alguna iniciativa.