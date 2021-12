És el segon any que el trenet de Nadal convida als solsonins a recórrer part de la ciutat a bord d’aquest vehicle escalfant motors de cara a les festes nadalenques. La iniciativa, engegada l’any passat per l’Ajuntament i la Unió de Botiguers i Comerciants de Solsona, s’ha volgut reprendre enguany degut a la bona recepció de la seva estrena. Ahir, el primer dia del servei aquest any, molts solsonins van decidir tornar a pujar al trenet reforçant aquesta activitat com a un dels principals reclams del Nadal a Solsona.

A més d’ahir, enguany el trenet funcionarà els dies 11, 18 i 19 de desembre en torns de 45 minuts entre viatge i viatge. Com a novetats, enguany s’ha ampliat l’oferta de dos dies a quatre, ja que en només dos dies van passar pel tren més de 1.000 persones el passat Nadal. A més, el trajecte s’ha ampliat. A més de recórrer el carrer Castell o la plaça Major ja engalanada amb l’arbre de Nadal, el tren enguany travessa el riu Negre i passa pel carrer de la Bòfia a més de baixar pel passeig de la Pujada del Castellvell per tornar al punt d’inici, a la plaça del Camp. A diferència de l’any passat, però, els passatgers del tren no anaven acompanyats del personatge de la Llum, que explicava algunes curiositats de diversos punts característics del poble, i el viatge simplement s’amenitza amb música nadalenca. De cara a les sessions dels propers tres dies algunes ja estan pràcticament plenes, fet que demostra l’interès que ha generat el tren de Nadal entre la població solsonina.