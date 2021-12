La planta sociosanitària del Centre Sanitari del Solsonès torna a tenir les visites restringides arran de la detecció de cinc usuaris positius de coronavirus. Això ha obligat a extremar les precaucions i a la realització de continuades proves PCR, tant als usuaris com als propis professionals que atenen la planta.

Pel que fa als contagis diagnosticats al conjunt de la comarca, el nombre de positius es torna a enfilar fins als 26 casos, 24 dels quals s’han detectat a partir de 159 PCR, i dos, mitjançant 59 TAR. L’índex de risc de rebrot torna a considerar-se molt alt i ascendeix fins als 280,97 punts, mentre que a Solsona augmenta fins als 350,51. La taxa de reproducció a la capital comarcal supera l’1.

Tot i que les setmanes prèvies a Nadal són propenses a les trobades socials, el Centre Sanitari i l’Ajuntament de Solsona fan una crida a extremar la prudència i a reduir, el màxim possible, els contactes socials en les vigílies de festes, tenint en compte l’entrada a la sisena onada, que arribarà al seu pic les properes setmanes, i les interaccions socials inherents a aquestes dates.

La Sala Polivalent acollirà vacunacions de la tercera dosi contra la covid-19

Dimecres vinent, dia 15 de desembre, el Centre Sanitari del Solsonès reprendrà la campanya de vaccinació oberta sense cita amb la tercera dosi contra la covid a la Sala Polivalent de Solsona. El vaccí s’administrarà durant tot el dia, de deu del matí a set del vespre a les persones que tinguin un metge assignat a la comarca.

Com en les ocasions anteriors, per a aquesta campanya per inocular la dosi de reforç no s’ha de demanar hora, i només cal acudir-hi amb la tarja sanitària. És una crida adreçada especialment a les persones de 60 anys i més, les que estan vacunades amb Janssen que no haguessin passat la malaltia abans i que faci tres mesos del vaccí i aquelles que no hagin iniciat la vacunació o completat la pauta.