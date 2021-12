Càritas Arxiprestal Solsona- Morunys i Weli Weli han creat unes bosses de roba fetes a mà que substitueixen el paper de regal i que són 100% reutilitzables de cara a aquesta campanya de Nadal. Els objectius del projecte són poder recaptar diners per la compra d’aliments frescos del rebost solidari, fomentar la compra al comerç de proximitat, donar valor als productes artesanals i trencar estigmes negatius sobre els usuaris que reben aliments.

Un cop es va decidir tirar endavant el projecte, les impulsores de la iniciativa van visitar 90 comerços i establiments de Solsona que consideraven que els hi podria encaixar aquest packaging. La meitat d’ells els hi va agradar la proposta i ja van encarregar el número de bosses que desitjaven. En total hi ha 48 establiments adherits al projecte.

Les bosses estan fetes amb tela del Senegal. Concretament es van comprar 64 teles de diversos colors i estampats mentre que la resta de material és de comerços de Solsona. La idea va sortir gràcies a la tècnica d’immigració del Consell Comarcal, qui va mostrar una bossa feta de paper que es venien per aconseguir diners per projectes socials. A partir d’aquí la treballadora social de Càritas i la creadora de la marca Weli Weli van anar perfilant el projecte que ja està en marxa.