El bisbat de Solsona ha informat aquest dissabte a través d'un comunicat que ha retirat tots els drets eclesiàstics a Xavier Novell, una vegada conegut que el bisbe emèrit s'ha casat amb l'escriptora Sílvia Caballol. La cerimònia, pel civil, va tenir lloc el 22 de novembre al jutjat de Pau de Súria, d'on és ella.

En el seu escrit, el bisbat titlla de "fet greu" l'enllaç matrimonial entre Novell i Caballol" i recorda que el cànon 1394.1 del Codi de Dret Canònic de l’Església Catòlica estipula que "el clergue que atempti matrimoni, encara que sigui només civilment, incorre en suspensió latae sententiae".

Des del precís moment en què Novell va contraure matrimoni, el bisbat assegura que al bisbe emèrit li van quedar "prohibits tots els actes de la potestat d’orde, els actes de la potestat de govern i l’exercici de tots els drets i funcions inherents a l’ofici episcopal". És a dir, Novell, tot i mantenint la seva condició de bisbe, "no pot desenvolupar cap de les funcions que es deriven de tal condició". Té prohibida l’administració dels sagraments i qualsevol activitat magisterial, tant en públic com en privat.

La cerimònia civil era l'única possibilitat que tenia Novell per contraure matrimoni, ja que la via religiosa la té tancada mentre no pugui aconseguir la dispensa dels càrrecs eclesiàstics, que li ha d'atorgar el Vaticà. Caballol, per la seva banda, està separada i té dos fills fruit de la primera relació.