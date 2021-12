El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), la Universidad Autónoma de Madrid i TotalEnergies creen una càtedra per a l’estudi dels sistemes agroesteparis i la seva conservació amb el nom de STEPPE FORWARD.

Aquesta càtedra és pionera al món i té com a objectiu comptabilitzar la conservació de l’estepa i el desenvolupament de les energies renovables, i generar coneixement que doni suport a la preservació de la biodiversitat en zones d’implantació de plantes de producció fotovoltaica.

L’aposta per les alternatives energètiques renovables ha d’evitar l’impacte als ecosistemes on s’implanten. Per això cal marcar uns paràmetres estàndards que permetin la seva preservació, especialment de les aus estepàries, així com l’adaptació de les plantes fotovoltaiques a l’ecosistema.