Ramon Ribera-Mariné és el protagonista del llibre El camí del monjo, un llibre on s’han vessat les converses entre el mateix monjo i l’autor del llibre Salvador Giralt. L’obra va ser presentada ahir al Miracle, on Ribera-Mariné ha passat gran part de la seva vida com a monjo benedictí. El monjo, que no va poder acudir a l’acte per una recaiguda en el seu estat de salut arran de l’accident que va tenir a Montserrat el setembre de l’any 2020, es caracteritza per la seva relació i ampli coneixement de la muntanya de Montserrat i per la seva afició per les caminades.

Salvador Giralt, que ha compartit entrevistes amb Ribera-Mariné durant moltes setmanes per tal de poder fer el llibre, assegura que el monjo és un home que presenta moltes contradiccions. La primera és que un monjo, persona sovint relacionada amb la soledat, es caracteritzi per caminar i per l’afició de pujar muntanyes. Giralt també destaca la relació que té Ribera-Mariné amb la gent en el sentit que està molt vinculat a diversos actes i actuacions que es desenvolupen al territori. Al llibre Giralt també dona a conèixer aquestes contradiccions que planteja el monjo del Miracle i el fet que es tracti d’una persona que es caracteritza per qüestionar-se molt les coses. Posa com a exemple una conversa que van tenir sobre el miracle que va donar origen al santuari. En aquest sentit apunta que algun especialista hauria d’estudiar el document que transcriu el que van viure les persones relacionades amb l’aparició de la Mare de Déu al segle XV. La presentació del llibre va tenir la presència de l’autor, Salvador Giralt, de l’escriptor Raül Garrigasait i va tenir la col·laboració imprevista del superior del Miracle, Xavier Poch, qui ha conviscut amb Ribera-Mariné durant 40 anys i amb qui ha recorregut Montserrat en moltes ocasions i també ha pujat l’Aneto i altres cims catalans. L’acte, seguit per una trentena de persones, va acabar amb l’actuació musical de Laura de Castellet.