Entre les ordenances aprovades pel consistori d'Olius de cara a l'any 2022 n'hi ha una que estableix que els propietaris d'animals de companyia, concretament gossos, hauran de pagar 10 euros l'any. Es tracta de la taxa pel servei de tinença d’animals de companyia que l'Ajuntament d'Olius va aprovar en la sessió plenària del 13 d'octubre la qual no ha tingut cap reclamació durant la seva exposició al públic.

Estan obligades al pagament d’aquesta taxa totes les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia (gossos) sempre que els animals resideixin en el terme municipal d’Olius. El pagament serà anual i tindrà un cost de 10 euros.

La redacció de la taxa estableix, però, que estaran exemptes del pagament de la taxa durant un any els propietaris que inscriguin els seus gossos en el Registre d’animals de companyia per primer cop. L’Ajuntament actualitzarà anualment el cens o padró d’animals de companyia, que serà exposat al públic durant quinze dies a l’efecte de reclamacions. El padró, un cop aprovat per l’òrgan competent i un cop resoltes les reclamacions interposades, constituirà la base dels documents cobradors corresponents. La taxa entrarà en vigor a partir de l'1 de gener de 2022.