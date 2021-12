El conegut com a pessebre de les tres comarques (Solsonès, Berguedà i Bages) no es durà a terme aquest Nadal per la pandèmia de la covid-19. «No és que no el vulguem fer, és que no el podem fer. No és prudent fer-lo en la situació actual», explica Fina Vilajosana, una de les organitzadores de l’espectacle.

«El nostre pessebre és petit, la gent s’abasteix dins d’una casa on ara no s’hi pot acumular gaire gent, i tampoc podem oferir el menjar que sempre donàvem en finalitzar el recorregut. No ho veiem gaire prudent i vam decidir esperar un any més», destaca Vilajosana a Regió7. En tot cas, apunta que la intenció és recuperar l’any que ve una tradició que ja té trenta anys d’història. El pessebre vivent que es du a terme a Vilandeny (Navès) es caracteritza perquè acull participants de tres comarques diferents: Solsonès, Berguedà i Bages. Vilajosana destaca també l’autenticitat d’aquest pessebre vivent. Hi solen participar prop d’un centenar de persones i l’any abans de l’arribada de la pandèmia va superar la xifra de 1.500 visitants. El d’Ardèvol ja ven entrades Tot i que el pessebre vivent de Vilandeny, almenys aquest any, no es durà a terme, el Solsonès sí que tindrà representació pel que fa a aquesta tradició nadalenca. Malgrat la situació sanitària de la covid-19, el nucli d’Ardèvol (Pinós) sí que celebrarà el seu tradicional pessebre vivent. El durà a terme els dies 26 de desembre i 1, 2, 8 i 9 de gener del 2022, en dues sessions cada dia, a les 18.30 h i a les 19.45 h. El poble d’Ardèvol, d’escassament cent habitants, reuneix cada Nadal prop de dos-cents actors, tant del poble com dels pobles veïns, per fer les representacions del pessebre vivent des de ja fa vint-i-vuit anys. El pessebre consta de dues parts. A la primera part, d’inspiració bíblica, es poden veure les principals escenes de la vida de Jesús. Fent un salt en el temps, a la segona part s’hi troba una recreació de com vivien el Nadal els avantpassats dels veïns d’Ardèvol durant el segle XVIII. Com cada any, el pessebre finalitzarà amb una botifarrada popular.