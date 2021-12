L’Associació Fènix fa una crida a les persones que els hagin diagnosticat mieloma múltiple, detectat recentment o en fase de cronificació, amb la voluntat d’implementar un programa específic per a aquesta malaltia.

El programa preveu iniciar un nou servei amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones afectades de mieloma múltiple, en l’àmbit emocional, físic i nutricional.

Cada any es diagnostiquen a Espanya més de 3.000 casos nous de mieloma múltiple, una malaltia oncològica que, malgrat ser el segon tipus de càncer hematològic més freqüent, segueix sent un gran desconegut per a la societat.

Aquesta iniciativa permetrà optar a la segona edició de la beca «Más tiempo y mejor».