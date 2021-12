L’Ajuntament de Solsona retira la misteriosa bústia del Pare Noel que el cap de setmana passat va aparèixer sorprenentment a l’exterior del portal del Castell. En aquest sentit, el consistori apunta que, tenint en compte que no s'ha comunicat la voluntat de col·locar la bústia al carrer, insta a qui en sigui responsable que s’hi posi en contacte per buscar un emplaçament més adequat, apuntant com a possibles responsables el Pare Noel o qualsevol elf o emissari.

Aquesta bústia vermella i de ferro, profusament decorada amb motius nadalencs i segells de diversos països, està situada en un lloc que pot suposar un risc i que els divendres és ocupat pel mercat. Així mateix, Alcaldia ha valorat altres qüestions vinculades a la protecció de dades i els sentiments dels infants. La regidoria de Cultura recorda a les famílies que la bústia oficial dels patges dels Reis d’Orient, present cada any a Solsona, tornarà a situar-se a la Sala Polivalent els dies 27 i 28 de desembre, coincidint amb la visita dels patges a la ciutat. S’hi podran dipositar les cartes d’onze a dues i de tres a vuit.