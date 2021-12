El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i la Universitat Autònoma de Madrid (UAM), amb el suport econòmic de la companyia TotalEnergies, sumen esforços per crear una càtedra pionera en el món per compatibilitzar la conservació de l’estepa i el desenvolupament de les energies renovables.

L’increment de la producció de les energies renovables és imprescindible per aconseguir una transició energètica, i fer-ho de manera sostenible i respectuosa amb el medi ambient ha de ser una prioritat. Per això és necessari marcar uns paràmetres estàndards que permetin la seva preservació, especialment dels ocells esteparis, així com l’adaptació de les plantes fotovoltaiques a l’ecosistema.

Una càtedra pionera

L’acord de les tres parts té com a principals objectius l’aprofundiment del coneixement científic sobre l’ecologia, gestió i reptes de conservació dels ocells esteparis i els seus hàbitats i la formació d’investigadors mitjançant la promoció de tesis doctorals i contractes post-doctorals relacionats amb la temàtica de la càtedra. L’acord també pretén establir unes bases tècniques per al desenvolupament de protocols comuns en el seguiment i implementació d’un model de gestió adaptatiu de les mesures compensatòries en les plantes fotovoltaiques de la companyia.

Entre els objectius d’aquesta càtedra també s’inclou generar documents tècnics de referència per a gestors i tècnics, en relació amb l’aplicació de mesures de conservació dels ocells esteparis i els seus hàbitats basats en el coneixement científic existent, així com en el desenvolupat en el marc de la present càtedra.

L’acte de presentació de la càtedra va tenir lloc ahir a la Universitat Autònoma de Madrid i va tenir la presència de la Secretària d’Estat d’Energia, Sara Aagesen, qui va assenyalar que «en la lluita contra el canvi climàtic hem d’abordar la reducció d’emissions, hem de pensar primer en eficiència energètica, però, alhora, hem d’apostar per les energies renovables i cal fer-ho de manera garantista tant des del Govern com des dels promotors, basant-nos en el coneixement de la ciència».

Per la seva banda, el director del CTFC, Antoni Trasobares, va destacar que «el CTFC, des de l’inici de la gestació d’aquesta càtedra, ha tingut clar que aquesta iniciativa encaixa en el seu ADN: aportar coneixement i recerca que ajudin a la presa de millors decisions». A més, Trasobares va apuntar que «davant un repte tan important com és la transició energètica, la implantació de plantes fotovoltaiques ha d’estar perfectament alineada amb la conservació del nostre patrimoni natural. Minimitzar l’impacte i garantir que les mesures compensatòries que es derivin tinguin efectes positius és clau per assumir aquest repte. I per això el coneixement i la recerca transferit als actors rellevants tant privats com públics és clau».

El conjunt de la Península ibèrica, i especialment Espanya, alberga les millors poblacions d’ocells esteparis d’Europa i, en el cas d’algunes espècies, del món, per la qual cosa disposar d’eines i coneixements per a la conservació d’aquestes poblacions és fonamental. Moltes espècies estepàries estan en perill d’extinció o mostren descensos poblacionals preocupants.