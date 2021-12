Totes les famílies del Solsonès amb nens de 5 a 11 anys que es vulguin vacunar contra la covid-19 ho podran fer a partir de demà a les instal·lacions del Centre Sanitari del Solsonès. Per fer-ho, els progenitors o tutors legals han de demanar cita al mateix centre o també ho poden fer en els PVP (punts de vacunació poblacional) com poden ser el Palau Firal de Manresa o l’Hotel d’Entitats de Berga, que són els més propers a la capital del Solsonès. En el moment de la vacunació, els infants hauran d’anar acompanyats d’un dels dos progenitors o bé portar el consentiment informat.

La comarca del Solsonès té uns 900 infants compresos en aquest grup de població que pot accedir ara a la vacunació contra la covid-19.

A la Catalunya Central la vacunació pediàtrica començarà avui mateix a Igualada, a l’espai de l’Escorxador. En aquest punt es vacunarà els dies 18, 23, 28 i 30 de desembre i 4 de gener als matins de 9 h a 13h mentre que els dies 15, 17, 20, 22, 27 i 29 de desembre i 3 i 7 de gener es vacunarà de 17 h a 20 h de la tarda.

Manresa i Berga començaran a administrar vacunes als infants d’entre 5 i 11 anys amb cita prèvia aquest divendres. Als dos llocs ho faran els dies 22, 23, 29, 30 de desembre i 5 de gener als matins de 9 h a 13 h. D’altra banda, els dies 17, 21, 28 de desembre i 4 i 7 de gener es vacunarà únicament a les tardes de 16 h a 20 h.

La regió sanitària de la Catalunya Central es proposa posar prop de 10.000 dosis de Pfizer per a vacunació pediàtrica aquestes festes de Nadal amb l’objectiu de poder vacunar una quarta part dels nens i nenes de 5 a 11 anys aprofitant aquestes dates.

Després de la roda de premsa del Departament de Salut de dilluns al matí es va obrir la reserva online de cita per a vacunació pediàtrica. Només 24 hores després ja s’havien reservat gairebé la meitat de les dosis per a nens i nenes de 5 a 11 anys a la regió sanitària de la Catalunya Central.

Fins ahir al migdia, 61.651 persones havien demanat cita a Catalunya per vacunar menors d’entre 5 i 11 anys. Així ho va anunciar la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, en roda de premsa després de la reunió setmanal del Consell Executiu del Govern de la Generalitat. La portaveu va reconèixer que les dades de la pandèmia «són pèssimes» i que, per això, les mesures de control, com l’ús de la mascareta en espais interiors o la minimització de la interacció social, «són bàsiques i imprescindibles».

En les properes dues setmanes les dades de la pandèmia «seguiran a l’alça i caldrà estar atents a la crescuda», segons la portaveu, que, malgrat això, va anunciar que «de cara al Nadal i en les properes dues setmanes no hi ha previst incorporar noves mesures rellevants en el dia a dia de la ciutadania», i va demanar la «col·laboració» dels ciutadans per contenir la pandèmia.

Sobre un llindar per aplicar noves restriccions, com ha passat en les onades anteriors, la portaveu va indicar que «cada onada és diferent», i que en l’actual «s’han de valorar diversos indicadors abans d’aplicar-hi restriccions». Sobre el passaport covid, Patrícia Plaja va afirmar que «funciona correctament». Els Mossos d’Esquadra ja han efectuat 1.631 inspeccions aleatòries en establiments per vetllar pel compliment de l’obligatorietat d’accedir-hi amb el passaport covid.