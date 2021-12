El personal del Centre Sanitari del Solsonès ha administrat aquest dimecres 1.051 dosis del vaccí contra la covid-19 en una jornada rècord fins ara a Solsona. Durant la campanya, que va funcionar des de les 10 del matí fins les 7 del vespre a la Sala Polivalent, no es va registrar cap incident malgrat les cues formades com a conseqüència de la massiva resposta de la població, segons apunten el Consell Comarcal i l'Ajuntament de Solsona.

Del total de dosis inoculades, 125 corresponen a un inici de vaccinació o bé per completar pautes, mentre que la resta, 926, són terceres dosis per a majors de 60 anys o de reforç a la vacuna de Janssen. La direcció de l’ens de salut valora molt positivament la gran resposta de la ciutadania, així com la professionalitat amb la qual el personal sanitari i administratiu es va coordinar en una jornada que ha servit per potenciar la immunitat de la població de la comarca de més de 60 anys.

Amb aquesta iniciativa del Centre Sanitari s’ha evitat que totes aquestes persones s’hagin hagut de desplaçar als punts de vacunació poblacionals. Els propers dies s’anirà informant de les campanyes de vacunació programades per a altres franges d’edat. En tot cas, avui el Centre Sanitari ha començat la campanya de vacunació als infants d'entre 5 i 11 anys, que rebran la vacuna a les mateixes instal·lacions del Centre Sanitari amb cita prèvia.