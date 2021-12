Vestir-se amb la curiositat d’un detectiu, recórrer deu parcs infantils de Solsona durant les vacances escolars de Nadal, buscar-hi la informació dels personatges il·lustres de la història local que s’hi amaguen i completar un full de respostes. Aquest és el repte que la regidoria d’Afers Socials i els Serveis Socials proposen als infants de 6 a 12 anys per entrar al sorteig d’un abonament familiar anual al parc d’atraccions Tibidabo de Barcelona.

El nou concurs es titula "Trap-trap" i s’emmarca dins el programa Freqüència de barri, que té per objectiu cohesionar els diferents barris del municipi i donar-los visibilitat. Amb aquesta prova s’aconseguirà atraure famílies a parcs infantils que probablement no han visitat mai, donar a conèixer als infants dones i homes rellevants en algun àmbit social de la història de la ciutat i proposar una distracció durant el parèntesi nadalenc.

Dolors Fàbrega, "la Caputxina"; Dolors Mosella, anomenada "Maria Planetes"; Enrica Ramonet, Palmira Martino i Sofia Beecher són les cinc dones sobre les quals versarà el concurs, juntament amb Joan Roure; Jaume Vergés; Joan Subirà, més conegut com a "Joan de la Rossa"; Manel Casserras i Boix i Ramon Valls. Caldrà esbrinar el seu nom en les lones que hi haurà penjades a cada indret i identificar l’objecte trampa que no lliga amb el personatge en qüestió.

Del 22 de desembre al 10 de gener

El mapa amb els deu parcs que cal resseguir i les instruccions del joc es poden descarregar del web www.ajsolsona.cat o recollir a l’ajuntament fins al 30 de desembre. El concurs començarà el dia 22 i es tancarà el 10 de gener. Quan s’hagi omplert la butlleta, cal retornar-la a les dependències municipals per participar al sorteig del premi. Han col·laborat en aquesta iniciativa l’Arxiu Comarcal del Solsonès, la Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme i el Departament de Drets Socials de la Generalitat.