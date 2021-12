L’Ajuntament d’Olius va aprovar en el darrer ple el projecte per a la construcció d’una pista poliesportiva coberta a la urbanització del Pi de Sant Just que anirà acompanyada de la creació d’un local social annex per al poble, que actualment no tenia aquest equipament.

El projecte es troba actualment en període d’exposició pública i posteriorment s’haurà de posar a concurs per començar les obres durant el 2022. «La idea és primer construir la pista coberta i posteriorment el local social, i que esdevinguin dos espais complementaris», explica l’alcalde d’Olius, Antoni Márquez, a Regió7. Es preveu que els equipaments estaran en dos edificis separats però compartiran alguns serveis.

«Ens convé una pista coberta. El municipi pràcticament té 1.000 habitants i preveiem que vagi a l’alça, sabem que hi ha la necessitat de tenir un espai cobert», destaca l’alcalde.

En aquest sentit apunta a l’equip de futbol sala del poble, que actualment juga a la pista situada al costat de la piscina però que queda a l’aire lliure.

El projecte de la pista coberta té un cost de 835.500 euros, dels quals 134.000 són finançats a través del PUOSC de la Generalitat de Catalunya. La resta prové del romanent de tresoreria del consistori que va quedar alliberat, motiu pel qual l’actuació es fa ara i no en altres moments d’aquesta legislatura.

El projecte de l’espai social encara no està pressupostat, però la intenció del consistori és dur-lo a terme també durant l’any 2022. «Devem ser dels pocs municipis de Catalunya que no té un espai social. Mira que hi ha hagut alcaldes abans per poder-ho fer, però no s’havia fet. Si volem fer municipi necessitem un espai com un local social, que ara no tenim», diu el batlle. De fet, fins ara en determinats actes i activitats s’havia de demanar permís a l’Escola Agrària o a altres municipis per poder utilitzar determinats espais. «Per la festa major sempre hem patit per les inclemències, ja que si plovia, no teníem cap alternativa», posa com a exemple Márquez.