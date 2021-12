Des que va sortir la primera línia d’ajuts per activar l’habitatge de lloguer a Solsona fins divendres de la setmana passada s’hi han adherit vuit pisos i s’estan tramitant actualment quatre sol·licituds. Es tracta d’una subvenció que va engegar l’Ajuntament de Solsona i que consisteix a donar 1.000 euros als propietaris de pisos buits que els incorporin a la borsa de lloguer d’habitatge municipal, que estava pràcticament buida. La línia finalitzarà quan acabi l’any 2021, però el consistori solsoní no descarta reprendre-la de cara al 2022 ja que consideren que hi ha més pisos que compleixen les condicions per entrar a la borsa municipal.

El regidor d’Hisenda, Ramon Xandri, valora positivament el desenvolupament del pla d’habitatge del consistori solsoní, però es mostra més ambiciós pel que fa a aquesta línia d’ajuts. Sobre el pla d’habitatge, Xandri explica a Regió7 que evoluciona favorablement. Destaca que Solsona actualment té disponibles sis pisos d’emergència social. Tenir cobert aquest vessant era un dels primers objectius del consistori.

El pas següent són les tres línies d’ajuts que han de contribuir que hi hagi més pisos disponibles a la ciutat. Ja es va posar en marxa la primera línia d’ajuts, la de 1.000 euros per pis que s’incorpori a la borsa municipal d’habitatges. Per a aquesta línia hi havia una partida prevista d’un màxim de 50.000 euros i, de moment, si avancen els pisos als quals falta fer una revisió, s’hi hauran destinat un total de 12.000 euros.

A partir de l’1 de gener entraran en vigor les altres dues línies de subvencions que tenen com a objectiu afavorir les reformes de pisos buits per fer-los habitables i funcionals, així com afavorir l’emancipació dels joves.

Xandri apunta que, tot i que es preveu donar informació sobre aquestes línies a partir del 2022, ja hi ha hagut molts trucades al consistori per demanar informació sobre aquestes convocatòries.

A més, el consistori ha enviat una carta nominal informant d’aquestes subvencions a cada un dels propietaris dels 460 pisos buits que hi ha actualment a Solsona per tal que, si hi estan interessats, comencin a pensar quines obres realitzar o a preparar la documentació necessària. De cara a l’any vinent el pressupost preveu una partida de 100.000 euros per a aquestes línies d’ajuts relacionades amb l’habitatge, però Xandri explica que es podria ampliar el pressupost en cas que fos necessari.

Per altra banda, el regidor apunta que l’Ajuntament s’està plantejant comprar algun edifici o bloc de pisos per destinar-los a habitatge social. A més, està en negociacions amb l’Incasòl perquè l’empresa pública construeixi un edifici que també aniria destinat a habitatge social en la seva totalitat. «El nostre gran objectiu és que en 2 o 3 anys tinguem resolt el tema dels habitatges a Solsona», afirma el regidor.

Actualment Solsona té molts pisos buits i poca oferta de lloguer. A més, es preveu que la població de Solsona creixi en els propers anys. D’aquesta manera, el consistori vol assegurar que hi hagi habitatges disponibles que acompanyin aquest creixement i avançar-se per evitar també un increment dels preus de lloguer que ja s’ha donat en altres municipis de Catalunya.

Per fer atractiva la borsa municipal i convidar els propietaris a participar-hi, l’Ajuntament està estudiant fer-ne una renovació amb la participació de tots els grups del consistori.

Per altra banda, també volen alleugerir la feina de Serveis Socials tenint més disponibilitat de pisos de lloguer social gestionats per l’Ajuntament de Solsona.

Dues línies de subvencions més a partir de l’inici de l’any 2022

A més de la línia d’ajut de 1.000 euros per pis que entri a la borsa municipal d’habitatges, el consistori posarà en marxa dues línies més a partir del 2022.

El segon ajut proposa finançar el 50% de la despesa, amb un màxim de 6.000 euros, de les obres de reforma o millora per posar un pis a lloguer, sempre que aquest es gestioni a través de la borsa d’habitatge de l’Ajuntament durant cinc anys com a mínim. Per altra banda, la tercera proposta és dirigida als joves d’entre 18 i 35 anys que vulguin emancipar-se. Aquesta planteja un ajut directe per tal que facin les obres de posada a punt de l’habitatge a compte del preu d’arrendament. Així, es proposa ajudar-los amb el 50% del cost de la rehabilitació amb un màxim de 6.000 euros. En aquest cas, el contracte de lloguer ha de preveure que el pagament de les quotes s’ha de finançar amb les obres almenys durant els dos primers anys.