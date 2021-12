Després de més de 30 anys com a metge de capçalera a la vall de Lord, on tractava una població d’aproximadament 1.500 persones, Enric Roures (Lleida, 1955) es resisteix a penjar la bata i canvia la vall pel Centre Sanitari del Solsonès, on ara treballa.

Són més de 30 anys a Sant Llorenç de Morunys. Per què aquest canvi?

La meva empresa, que és l’ICS, en arribar a l’edat de jubilació em va proposar traslladar-me a un CAP de la seva gestió, perquè la gestió de la sanitat al Solsonès la porta el Consell Comarcal. Jo els vaig comentar que no volia començar una vida nova fora del meu àmbit habitual. Al Centre Sanitari se’m va oferir fer PADES, que és atenció domiciliària a malalts terminals i crònics, i ho vaig acceptar perquè la meva intenció era seguir treballant. Jo encara no em sento jubilat. A mi m’agrada molt la relació entre metge i pacient, sobretot tal com la vaig entendre 30 anys enrere. És molt difícil desvincular-te d’això després de 30 anys en un poble de muntanya on pràcticament ets un més de la família dels pacients.

Quina era la seva relació amb la gent de la vall de Lord?

És gairebé familiar. Jo allà era el metge però també era coneixedor de moltes problemàtiques familiars. Aleshores això, des del punt de vista mèdic, t’enriqueix perquè no només fas assistència sinó que també f as companyia a les famílies. Per suposat això t’enriqueix com a metge però també com a persona.

En aquest sentit és un avantatge treballar com a metge de capçalera en un espai rural?

Per a mi la medicina familiar en l’àmbit rural continua sent molt humana. La humanització de la medicina en l’àmbit d’una capital s’ha perdut una mica, però en una zona com la vall de Lord encara s’agraeix. I és que, després de 30 anys, soc un més de la família.

Però imagino que també té desavantatges.

Home, el principal és que estem lluny d’un hospital. Tant a Berga com a Manresa tens una hora per arribar. Això fa que hagis d’estar més preparat des del punt de vista d’una emergència vital.

Com ha canviat el consultori des que va arribar fins ara?

Jo quan vaig arribar a Sant Llorenç recordo que ho vaig fer amb una bata, un estetoscopi i un aparell de pressió. No hi havia ni sala d’urgències. En canvi, ara està molt ben equipat i això ha estat conseqüència de la gestió del Consell Comarcal.

Sant Llorenç té moltes segones residències. Es nota la diferència a l’hora de tractar la gent del poble i els vinguts de fora?

La medicina rural és de proximitat. A mi em cridava l’atenció que aquesta gent en venia a demanar consell sobre el que els especialistes de les seves ciutats els hi havien dit. Això demostra la confiança i la humanització del que representa ser un metge d’una zona de 1.500 habitants. Jo no ho entenia. Per què em pregunten a mi una cosa d’un endocrí o un cardiòleg? Òbviament jo no canviava cap tractament, però em cridava l’atenció.

A més de metge va ser alcalde de Sant Llorenç de Morunys durant 10 anys. Creu que va influir la seva tasca com a metge en els resultats electorals?

La gent ja em coneixia, sabia del meu tarannà i segurament em va afavorir. En aquest sentit segur que era més fàcil que em dipositessin la seva confiança per ser alcalde.

Va ser difícil compaginar les dues tasques?

Potser ho hauria de contestar la gent, però jo crec que vaig saber diferenciar bé la tasca assistencial de la tasca com a alcalde. De fet ningú em pot dir que hagi tingut un tracte discriminatori per raons partidistes. Penso que la gent això ho ha agraït. Estic content d’aquesta època. Ho vaig fer com una tasca d’altruisme i de servei al poble perquè no en tenia cap necessitat. Jo era alcalde però sobretot era metge.