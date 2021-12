La població de Guixers finalment ha posat nom a la plaça de davant de l'ajuntament on es celebren els actes de la festa major del municipi. El nom escollit ha estat el de "Plaça 1 d'octubre" amb un total de 20 vots. En segona posició ha quedat "Plaça del guix", amb 18 vots seguit de "Plaça Marià Chaure", amb 10.

El procés per posar nom a aquesta plaça es va engegar durant el mes de gener, quan a través del compte d'Instagram de l'Ajuntament de Guixers es van fer una sèrie de propostes d'on van sortir els tres noms més populars. Els tres noms precisament van ser els tres que han rebut més vots. Un cop feta aquesta primera valoració, el consistori va voler fer coincidir la jornada de les eleccions al Parlament de Catalunya per fer una consulta a part per votar pel nom de la plaça, però per raons de seguretat relacionades amb la covid-19 no es va dur a terme i es va deixar per més endavant.

Així, la consulta es va celebrar durant la setmana passada i el resultat es va saber ahir a la nit. A més de les tres propostes, els ciutadans tenien l'oportunitat de proposar un altre nom. D'aquesta manera també van rebre vots les propostes "Plaça Til.lers", 2 vots; "Plaça de la Festa", 1 vot i "Plaça de l'Ajuntament", 1 vot.