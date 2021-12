De cara al sorteig del Testament del Carnestoltes del Carnaval d’enguany, l’organització s’ha inspirat en el casament del bisbe Xavier Novell amb la seva parella Sílvia Caballol per dissenyar les butlletes del sorteig. Així, agafen el format d’una invitació de boda amb les inicials X i S i als cartells per anunciar el sorteig hi apareix una parella amb banyes de dimoni i una corona de Sant.

El guanyador del sorteig, que es coneixerà durant el Carnaval, s’emportarà 6.000 euros i en donarà 1.000 a l’entitat de la comarca que vulgui.