El Concurs d’aparadors per Nadal de Solsona, que ha arribat a la catorzena edició, ha premiat més establiments que mai a causa de la puntuació del jurat. Òptica Roure revalida el primer lloc que ja havia aconseguit en una altra edició i és premiada amb 300 euros. Micuxú ha estat guardonat en segon lloc amb 200 euros i Ca la Celes i Construccions Jordi Vilar, també premiats anteriorment, han rebut el tercer, que consisteix en 150 euros, en rebre els mateixos punts. Així mateix, s’ha lliurat un accèssit reconegut amb 150 euros a Perfil Solsona per haver aconseguit la màxima valoració en el criteri de coherència entre el producte que ven i el relat de l’aparador.

Enguany els premis de la regidoria de Desenvolupament Local, lliurats aquest dimarts per l’alcaldessa, Judit Gisbert, i el regidor de l’àrea, Ramon Montaner, són meitat en euros i meitat en vals de compra per garantir que els diners es gasten a Solsona. A banda d’això, s’han sortejat 15 vals de compra de 25 euros entre els participants no premiats. En total, han concorregut al concurs 33 establiments, una participació considerada molt elevada.

Valoració molt positiva

De fet, per l’Agència de Desenvolupament Local la valoració de la iniciativa és "molt positiva, ja que s’ha mantingut la participació dels anys anteriors i el nivell de qualitat dels aparadors ha estat molt alt. Les puntuacions han estat molt ajustades i hi ha establiments que no s’han pogut premiar però que han destacat tant en l’impacte visual com en la creativitat".

De totes maneres, tal com ha avançat l’alcaldessa, "segurament la convocatòria es replantejarà en properes edicions per tal d’aconseguir un major impacte per als participants i donar-los més visibilitat". Judit Gisbert també ha agraït la col·laboració dels membres del jurat: l’alumnat del cicle formatiu de Comerç de l’Escola Arrels II, La Inquieta, el Consell de la Gent Gran i Empresaris per al Solsonès.