L’Ajuntament de Guixers ha instal·lat dos radars, de caràcter pedagògic, a la carretera LV-4241 al seu pas pel nucli de Vilamantells. És una nova mesura del govern del municipi de la Vall de Lord per reduir la velocitat dels vehicles en aquesta zona i guanyar seguretat.

A principis d’estiu i mitjançant un acord amb la Generalitat de Catalunya, al nucli de Vilamantells, que és la principal zona urbana del municipi de Guixers, s’hi van fer modificacions en la seva senyalització vertical i horitzontal. Es va convertir una línia discontinua en continua i a més es va reduir el límit de velocitat a 50 km/h.

La instal·lació dels dos nous radars és una nova mesura del consistori de Guixers per guanyar seguretat en aquest tram de la carretera LV-4241, que és la que va de Sant Llorenç de Morunys al Coll de Jou. «És una queixa que ve de temps enrere», apunta l’alcalde de Guixers, Jordi Selga. «Al quedar a les afores de Sant Llorenç i a l’haver-hi llargues rectes allà s’hi circula a molta velocitat, sobretot les motocicletes a l’estiu», assegura el batlle.

De moment aquests radars tenen únicament caràcter informatiu, però el consistori no descarta apostar per radars sancionadors si la situació al nucli de Vilamantells no millora. Tot i això, han de veure com funciona aquesta mesura i llavors també dependria de Trànsit. «La nostra intenció és no haver de sancionar, però si els radars informatius no funcionen, no descartem optar per la via sancionadora», diu Selga.