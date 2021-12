Des de l’inici del programa 2021-2022 del Servei Enllaç de l'associació Amisol, el dia 1 de juliol, s’han pogut fer efectius tres contractes de treball i sis convenis de pràctiques amb empreses del territori. El Servei Enllaç atén actualment a deu persones que busquen la inserció laboral. Per una banda, s’elabora un perfil professional, on es determinen els interessos i les habilitats de cadascuna per poder enfocar la recerca i la formació cap a l’àmbit professional que més interessi a cada persona atesa. Per altra banda, es creen vincles amb les empreses determinades i es fa un seguiment un cop s’ha arribat a un acord. Així doncs, el servei ofereix una oportunitat per tenir un primer contacte amb el món laboral per, posteriorment, aconseguir una inclusió laboral completa.

Enguany, les empreses concretes que han col·laborat amb el servei són: Riuverd Insercció SCCL, Supermercat Llobet, Escola Arrels, Tallers Tamesis SLL, Tèxtil Olius SA, Perruqueria Rosa Mari i Lleure Quàlia. El Servei els agraeix la participació i destaca l’augment de col·laboracions i l’increment de la consciència social any rere any en el món empresarial. L’equip que forma el servei està compost per una preparadora laboral, una persona encarregada de l’alfabetització informàtica i una prospectora empresarial, a més d’una coordinadora i d’un suport administratiu. El Servei Enllaç és possible gràcies al projecte SIOAS, projecte subvencionat pel Departament d’Empresa i Treball i objecte de cofinançament per part del Fons Social Europeu.