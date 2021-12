Territori de Masies presenta un decàleg per al turisme responsable per sensibilitzar la població visitant, tenint en compte els àmbits de l’alimentació, l’acollida, el patrimoni i el paisatge. El lema de la campanya és «Escapa’t, descansa, gaudeix, coneix-nos, respecta’ns. Quan tornis, hi seguirem sent» i els punts presents al decàleg es refereixen a menjar productes del territori, comprar directament al petit comerç, caminar per les rutes, dormir a les cases de turisme rural, participar de la cultura popular, descobrir l’artesania de la zona, respectar els boscos i ajudar en la conservació i millora del territori.

La llista està enllaçada amb els diversos projectes presents a la cooperativa que cerquen un consum associat a una responsabilitat social i ambiental, i també política, que promogui els béns i serveis locals i que cerqui la sostenibilitat territorial. El Solsonès és la sisena comarca amb més cases de turisme rural de Catalunya: un total de 126 establiments amb més de 853 places.