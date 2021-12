El nou model de recollida porta a porta que es duu a terme a Solsona des de fa un mes i uns quants dies obté xifres molt positives en el seu primer balanç mensual. De fet, tal com ha explicat a Regió7 el regidor de l’àrea, Ramon Montaner, l’índex de reciclatge a la ciutat ha estat superior al 85% des de l’entrada del porta a porta, mentre que abans rondava el 40%.

«La valoració global és positiva. En general està funcionant molt bé i els números són molt bons», afirma Montaner. El regidor fins i tot explica que aquesta xifra es podria depurar més, ja que en el balanç també s’hi ha inclòs l’abocament de deixalles que hi va haver a la ciutat el dia abans de l’estrena del porta a porta, el mateix dia en que es van començar a retirar els contenidors. També s’ha inclòs a la fracció resta la recollida de fulles seques del carrer, que suposen una important quantitat de quilograms.

Les escombraries recollides

Pel que fa a les diverses fraccions, durant el primer mes del servei s’han recollit 24.720 kg d’envasos, 21.960 kg de paper, 12.340 kg de vidre i 78.940 kg d’orgànica. En aquesta última fracció és on hi ha hagut una diferència més significativa respecte a l’anterior model, quan es recollien molts menys quilos d’orgànica. «La gent ho ha començat a separar millor i els números ho demostren», afirma Montaner en aquest sentit. Pel que fa a la fracció resta també s’ha notat una reducció important malgrat que s’hi hagi contat els abocaments previs al porta a porta, aproximadament 3.000 kg, i les fulles seques. En total s’han recollit 15.480 kg de resta.

Pel que fa a la participació de la població Montaner explica que cada dia es recullen entre 1.500 i 2.000 cubells entre habitatges i comerços de la ciutat.

Millorar amb el temps

«Hi ha marge de millora», apunta Montaner. De fet el consistori ja ha localitzat alguns aspectes a millorar que s’aniran treballant properament. En aquest sentit una de les millores previstes és la ubicació d’alguns punts de recollida que fan més complicat el recorregut dels camions de les deixalles. «Estem planificant situacions de millora però amb un mes encara no hem tingut temps. En tot cas en tenim moltes de localitzades», diu el regidor de Medi Ambient.

Pel que fa a les incidències, no n’hi ha hagut de destacades. Únicament el primer dissabte es va treure molta orgànica quan no tocava. Més enllà d’això hi ha algunes equivocacions de fraccions que no toquen. Montaner apunta també que l’empresa de recollida de deixalles està passant una fase d’adaptació «perquè van passa d’una recollida diürna de contenidors a fer una recollida nocturna de cubells arreu del municipi. En tot cas la valoració és positiva».

Pel que fa a l’oficina de gestió ambiental, ja s’ha atès totes les consultes que hi havia pendents. Ara es treballa en el dia a dia i es centrarà en gestionar incidències i abocaments, que se n’ha produït algun.