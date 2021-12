Un espectacle de llums amb drons de l’empresa catalana Flock Drone Art, creada per persones del Solsonès, l’Anoia i altres punts de Catalunya, ha rebut un premi internacional en un concurs en la categoria d’espectacles de fins a 100 drons. L’espectacle premiat ha estat el que s’ha realitzat a Lloret de Mar aquest estiu.

Al concurs, que enguany celebrava la seva segona edició, hi han participat 214 empreses de 104 països diferents. L’empresa europea UGCS concedeix aquests premis que són una referència a nivell mundial d’aquesta mena de propostes. «En el món dels espectacles amb drons no hi ha cap administració que ho englobi. UGCS és una de les empreses més grans del sector i al concurs s’hi ha apuntat gent de tot el món. Hi ha gent de Taiwan, de Rússia, de Xina, d’Estats Units...», explica un dels membres de Flock Drone Art, Ernest Subirà. A més assegura que guanyar aquest premi per ells «és un orgull perquè nosaltres som una empresa petita que vam començar fa poc i arribar a estar al nivell de grans empreses que ja estaven dins del sector és un orgull».

Flock Drone Art es va començar a gestar amb l’arribada de la pandèmia entre un grup de persones aficionades als drons. El primer espectacle que van realitzar va ser ara fa un any, a Manresa. En aquella ocasió en l’espectacle hi participaven 50 drons mentre que a Lloret se’n van utilitzar un centenar. A més la connexió amb la Catalunya Central no es queda aquí, ja que és a una masia de Freixinet on sovint practiquen els seus espectacles. El reconeixement no atura la feina de Flock Drone Art, que es posa com a objectius «fer més espectacles tan potents com el que hem fet a Lloret i anar augmentant l’estructura de l’empresa amb la incorporació de més drons a l’equip».

L’espectacle guanyador va dibuixar al cel de Lloret de Mar figures de prop de 100 metres d’altura. Un proposta artística feta a mida on es mostra la correlació latent que té la ciutat amb el mar, dibuixant icones de la part urbana i fent referències a la vida submarina que l’envolta, amb figures de grans dimensions de balenes, peixos, crancs o meduses, entre altres.