Malgrat la delicada situació sanitària derivada de la covid-19, els patges dels Reis Mags enguany no han perdut l'ocasió de visitar Solsona. Després d'un matí més tímid, a la tarda la Sala Polivalent ha fet gala de l'ambient que caracteritza aquesta activitat nadalenca de la ciutat amb la visita de desenes d'infants que han dipositat les seves cartes als mateixos patges o a la bústia situada al vestíbul de l'equipament.

Enguany la visita dels patges s'ha estès a dos dies per evitar aglomeracions dins la Sala Polivalent. Pel mateix motiu tampoc s'ha dut a terme el Parc de Nadal Il·lujoc que s'havia anat celebrant en els darrers anys. Tot i això, a la Sala Polivalent no hi han faltat els patges, els escribes i la novetat d'enguany, els carters, que han acompanyat als infants que s'han acostat a veure els patges. Tot i que no hi ha hagut Parc de Nadal, l'Ajuntament ha instal·lat un inflable a l'exterior de l'equipament que simula una bola de neu gegant.

A més dels patges, la bústia i la bola de neu inflable, a l'espai també s'hi fan actuacions musicals. Aquest matí, en l'estrena de l'activitat, ha actuat l'Escola de Música mentre que demà ho farà Àtic Taller Musical. Els patges dels Reis Mags tornaran aquest dimarts a la Sala Polivalent de Solsona d'11 del matí 1 2 del migdia i de 3 de la tarda a 8 del vespre.