A causa que l’any passat no es va celebrar el Carnaval de Solsona de forma presencial, de cara al concurs fotogràfic d’enguany no hi ha imatges de l’any passat. Això fa que l’organització del certamen, RESOL i l’Associació de Festes del Carnaval de Solsona, animin als participants a buscar fotos d’arxiu que poden ser dels més de 50 anys del Carnaval.

Les fotos poden haver-se presentat d’altres anys o ser inèdites, però l’única condició és que no hagin estat mai premiades al concurs. Enguany es repartiran 700 euros en premis. El guanyador s’endurà 250 euros i serà la portada del tríptic del 2023. El segon, 150 euros i el tercer 100. Es manté la categoria Resol centrada en les bates del Carnaval que atorga un premi de 200 euros.