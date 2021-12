La bústia per dipositar les cartes adreçades als Reis d’Orient a Solsona ha estat durant els darrers dos dies a la Sala Polivalent, coincidint amb la visita dels seus patges. Però tenint en compte que hi ha famílies confinades aquests dies, la bústia romandrà a Solsona durant més temps perquè els infants que no hagin pogut anar a veure els patges també tinguin l’oportunitat de fer arribar la carta a Ses Majestats.

Així, la bústia reial serà al vestíbul de l’ajuntament a partir d’avui i fins al dia 4 de gener, excepte el cap de setmana, de dos quarts de nou del matí a tres de la tarda i de cinc a vuit del vespre. La cavalcada dels Reis d’Orient es preveu celebrar d’una forma similar a la darrera que es va fer a Solsona l’any 2020.