Aquesta setmana han començat els treballs inicials de l’obra de millora de la carretera B-300, en el tram conegut com a carretera de Vallmanya que connecta Pinós amb Salo. Des de dilluns s’estan realitzant tasques de senyalització, col·locació d’estaques i desbrossament de l’entorn. A més, la direcció de l’obra ja s’ha reunit amb els propietaris dels terrenys afectats per explicar com es gestionaran els seus accessos.

La previsió és que el 10 de gener comencin els primers moviments de terreny amb grans maquinàries i que l’obra estigui finalitzada d’aquí sis mesos. L’obra, que té un cost de 3,3 milions d’euros assumits per la Generalitat de Catalunya, preveu condicionar un total de 8,2 km de la carretera B-300, un tram que connecta Pinós amb el nucli de Salo, ja al Bages. De fet, aquesta via juntament amb la BV-3002, connecta tres comarques diferents. Surt de Calaf, passa pel Solsonès i arriba fina a la carretera C-55 que connecta Manresa amb Cardona. Un cop finalitzin aquestes obres, llargament esperades per l’Ajuntament de Pinós, se signarà un conveni entre el consistori i la Generalitat de Catalunya per tal que es faci efectiu el traspàs de titularitat d’aquesta via i s’inclogui aquest tram a la xarxa comarcal de carreteres de la Generalitat, que des d’aleshores n’assumirà el manteniment.