L'augment generalitzat de casos positius de la covid-19 i les restriccions que hi estan relacionades han compromès la celebració de Cap d'Any per molta gent. De fet, fa pocs dies les cancel·lacions van fer que l'ocupació al turisme rural del Berguedà se situés al 65%. A dia d'avui, però, s'han recuperat bona part de les reserves perdudes degut a l'alta demanda de cases rurals que hi ha per la nit de Cap d'Any.

En el cas del Berguedà, avui l'ocupació global de les 80 cases que formen part de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà era del 95%. Abans de l'arribada de la nova onada, totes les cases estaven completes. Fa uns dies, degut a les restriccions i a l'augment de positius, hi va haver moltes cancel·lacions, però s'han anat recuperant fins a rondar el ple a falta de dos dies per la revetlla. Al Solsonès s'ha donat un cas similar. Fa uns dies estava al 100%. Ara hi ha hagut anul·lacions per temes de restriccions i de positius però de seguida es torna a omplir perquè hi ha molta demanda. Tot i això, la presidenta de l'Associació de Turisme Rural del Solsonès, Pilar Bielsa, assegura que "cada cop més costa més recuperar les cancel·lacions perquè cada cop queda menys temps". El problema de les cases grans Les cases rurals més grans són les que han tingut més dificultats. El fet que les trobades socials es limitin a 10 persones ha provocat les cancel·lacions d'amplis grups que havien reservat en cases rurals amb capacitat superior als 10 hostes. Es tracta de famílies o de grups d'amics. A més, al tractar-se de grups familiars o d'amics propers, si hi ha algun positiu entre els hostes sovint decideixen anul·lar la reserva completament. "La llei fa que no puguem ajuntar més de 10 persones i això fa que els grups superiors a 10 decideixin no venir per no separar-se. Si ho pugessin a 15 ens aniria millor pel tipus de cases que tenim", afirma el president de l'associació berguedana, Oriol Baños.