La comissió per la restauració de l’orgue de Solsona posa a la venta peces de l’orgue que no s’han pogut recuperar per obtenir més fons per continuar la restauració de l’instrument.

Es tracta d’un molinet de transmissió mecànica, un mecanisme situat darrere del teclat que transmet la força de les tecles als registres per a produir el so. Per evitar llençar una peça que, malgrat ser inservible, era història de l’orgue, es va decidir fer-ne fragments, muntar-los sobre una base de llautó i així fer possible tenir a casa una petita part de l’orgue de Solsona. Es tracta d’una peça de la qual se n’ha fet una edició limitada i que ajudarà a iniciar el compte enrere de la restauració de l’orgue. Es podrà comprar a la Joieria Ester i a la Gestoria Mas a partir del 3 de gener.