Diversos veïns de la urbanització del Pi de Sant Just, a Olius, demanen que s’actualitzi el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Asseguren que ja hi ha hagut reunions amb el govern municipal, però que de moment el consistori no es planteja modificar-lo. Paral·lelament a la demanda, l’Ajuntament està obrint expedients als habitatges que incompleixen la normativa actual amb aspectes com, per exemple, la construcció de pèrgoles que no compleixen la distància establerta respecte al carrer o construccions que comporten sobrepassar el percentatge de construcció que té cada parcel·la.

Els veïns justifiquen la modificació del POUM perquè, quan es va redactar, la realitat que hi havia era diferent a l’actual. En aquest sentit, un dels veïns que impulsen la iniciativa, Roger Ribera, assegura que el Pi de Sant Just era inicialment un poble dormitori i de segones residències, però que, actualment, el nombre de gent que hi viu durant tot l’any ha crescut exponencialment. Això fa, segons explica Ribera, que el terreny de les cases tingui molta més pressió i necessiti més espai habitable del que s’havia previst en el moment d’aprovar la normativa actual. El dia 9 de gener es preveu fer una reunió de veïns per posar en comú temes relacionats amb la urbanització. També es preveu fer una recollida de firmes per demanar al consistori la modificació del POUM. «És un tema complex, però hi ha irregularitats i hem d’actuar», diu l’alcalde d’Olius, Antoni Márquez. Explica que de moment s’ha obert una dotzena d’expedients, tot i que els serveis tècnics estan estudiant quins s’han d’obrir. Sobre la modificació del POUM, Márquez apunta que «per molt que nosaltres proposem canvis generals o en varis articulats de la normativa, no acaba depenent de nosaltres. Tots els POUM s’aproven per un organisme superior, que és la Generalitat de Catalunya; per tant, poca cosa podem fer».