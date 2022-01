El Govern espanyol, a través del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, ha atorgat 13,8 milions d’euros a dotze projectes catalans per impulsar la competitivitat del sector comercial, entre els quals es troba Solsona, que rebrà un total de 400.000 euros per dinamitzar el comerç local i el seu mercat.

Catalunya és la comunitat que rep més finançament (13,4% del total) i la segona que presenta més propostes, només superada per Andalusia. El projecte més destacat, amb una ajuda de 8,1 milions d’euros, consisteix en la rehabilitació econòmica dels mercats i els comerços de proximitat de Barcelona. Altres ciutats que també es beneficiaran dels ajuts, a part de Barcelona i Solsona, són Mataró (1,4 milions d’euros) i Esplugues de Llobregat (750.000 euros). Al conjunt de l’Estat, l’executiu ha repartit ajudes per 103,1 milions d’euros per finançar 110 projectes.