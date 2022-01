El presbiteri de l’església de Sant Llorenç de Morunys ja llueix les seves pintures originals. Recentment, han acabat les obres de consolidació i restauració de les pintures. El consistori assegura que el resultat final és molt satisfactori, «especialment per la gran quantitat de pintura original conservada, segons els mateixos restauradors».

Es tracta d’un dels conjunts de pintura barroca més importants del país. Seguint els criteris de restauració, les zones on havia desaparegut la pintura, es deixen d’un color neutre per no fer un fals històric.

Abans de l’actuació, el presbiteri de l’església del municipi de la vall de Lord es trobava ennegrit i no es veien els dibuixos que hi havia originalment. L’actuació ha aconseguit recuperar-los i fer-los lluir novament.