L'actual bisbe de Menorca, Francisco Conesa i Ferrer, serà el substitut de Xavier Novell a la diòcesi de Solsona. Així ho han anunciat aquest dilluns al matí el bisbe de Vic i administrador temporal de la diòcesi, Romà Casanova i el vicari general de Solsona, Marc Majà. Conesa iniciarà la seva etapa com a bisbe de Solsona el dissabte 12 de març a les 11 del matí.

Mons. Francesc Conesa i Ferrer, nou bisbe del #bisbatsolsona Benvingut bisbe Francesc al nostre bisbat!! https://t.co/lAjVi83cfv — Bisbat Solsona (@bisbatsolsona) 3 de enero de 2022

Conesa no ha estat present en l'anunci, tanmateix, ha volgut pronunciar-se al respecte en un comunicat. "He rebut amb alegria el nomenament com a bisbe vostre", assegura. El bisbe electe diu sentir-se emocionat per l'anunci: "Ara el Papa em demana canviar el rumb i ser el pastor de la vostra Diòcesi i ho faig carregat d’il·lusió".

També s'ha referit a l'etapa de Novell a càrrec del bisbat de la capital del Solsonès. "Amb dolor i desconcert hem viscut l’etapa final del ministeri episcopal del meu predecessor. Donem gràcies a Déu per totes les coses bones que va fer i demanem que l’il·lumini a la seva nova etapa. És just agrair també la tasca realitzada per l’Administrador Apostòlic que va nomenar el Sant Pare", destaca.

És el tercer bisbe provinent de Menorca que aterra a Solsona. Miquel Moncadas i Antoni Deig ja van desplaçar-se des de l'illa fins a Solsona per exercir aquest càrrec.

La biografia del nou bisbe

Conesa, que té 60 anys i va néixer a Elx, va rebre l'ordenació sacerdotal a la Basílica de Santa Maria d'aquest mateix municipi el 1985. Els seus primers anys va exercir com a vicari de la parròquia de La Nostra Senyora del Carme d'Elx.

Dos anys després, va començar els seus estudis de Filosofia i Lletres a la Universitat de Navarra, on també es va llicenciar en teologia. L'última etapa dels seus estudis la va compaginar amb la docència de filosofia i teologia al Seminari Diocesà d'Oriola i d'Alacant.

A banda, va ser vicari d'altres parròquies com la de la Immaculada de Sant Vicenç del Raspeig (1994-1996) i a la parròquia de La Nostra Senyora de Gràcia d'Alacant (1997). El juny del 1998 va iniciar el seu càrrec com a vicari general de la diòcesi, que va perdurar 16 anys.

El març del 2014 va esdevenir rector de la Basílica de Santa Maria d'Elx i, l'octubre del 2016, es va convertir en Bisbe de Menorca.

Els últims passos de Novell

Xavier Novell va deixar el bisbat el 23 d'agost del 2020. En el seu moment va ser el prelat més jove de l'estat i va deixar el càrrec per sorpresa. En el comunicat de la renúncia va assegurar que marxava "per motius personals" i no va donar cap pista al respecte.

Com a bisbe, ha protagonitzat diverses polèmiques per les seves paraules en contra de l'avortament o del col·lectiu LGTBI+.

Setmanes després, va fer-se pública la seva relació amb l'escriptora bagenca Sílvia Caballol. La parella va casar-se pel civil el 22 de novembre al jutjat de Pau de Súria, d'on és ella. L'enllaç no va ser ben valorat pel bisbat, que en un comunicat va titllar-lo de "fet greu", motiu pel qual va retirar-li tots els drets eclesiàstics.

Les imatges de la boda van ser les primeres després d'haver-se especulat que ella podria estar embarassada, fet que confirmarien les imatges. Caballol, per la seva banda, està separada i té dos fills fruit de la primera relació.

D'ençà que va deixar el bisbat, Novell, que també és enginyer agrònom, treballa a Semen Cardona. És una empresa bagenca líder en matèria d'inseminació artificial per a la producció de porcs.