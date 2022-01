L’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys ha aprovat el pressupost per a aquest any amb diverses actuacions relacionades amb urbanisme, entre les quals destaca la prolongació del carrer de les escoles i la pavimentació del carrer de la Pleta, que donarà solució a la demanda històrica del municipi de donar sortida a la zona escolar, que actualment només té un únic punt d’entrada i sortida.

El pressupost per al 2022 és d’1.986.981 euros, inferior al de l’any passat, que superava els dos milions. Tot i això, hi ha diverses actuacions destacades, com la del carrer de les escoles, en la qual es destinaran 264.500 euros, la creació d’una via verda que connecti el municipi amb el pantà de la Llosa del Cavall, a més d’un aparcament per a vehicles, que té un cost pressupostat de 232.383 euros, i la millora d’eficiència energètica del pavelló municipal, amb quasi 175.000 euros. Algunes d’aquestes actuacions són obres ja pressupostades l’any passat però que no s’havien pogut dur a terme durant el 2021.

A més d’aquests projectes nous, també es preveuen altres partides relacionades amb el manteniment, com ara la millora de la xarxa d’aigua, d’enllumenat i de clavegueram de determinades zones.

Pel que fa a les taxes, el consistori piteu les va congelar totes excepte la d’ocupació de la via pública, que va recuperar els imports previs a l’arribada de la pandèmia de la covid-19. Com a novetat s’incorpora la gratuïtat del primer mes a la llar d’infants dels nens i nenes empadronats a Sant Llorenç de Morunys. També s’incorporen ajuts de 50.000 euros que es repartiran en 23 entitats del municipi i de la vall de Lord.

El pressupost es va aprovar per unanimitat. El grup de Junts, a l’oposició, va demanar un control més estricte de la despesa corrent i potenciar l’economia creant un espai de coworking en algun dels equipaments municipals, i dinamitzar el desenvolupament del polígon industrial. Sobre aquest aspecte el govern d’ERC assegura que ja hi està treballant.