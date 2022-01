L’Ajuntament de Solsona ha obert el procés de selecció, mitjançant un concurs oposició, d’una plaça de conserge d’escola i de constitució d’una borsa de treball per cobrir temporalment vacants o substitucions en aquest lloc de feina. L’oferta és per a jornada completa, amb horari de matí i tarda. Les persones que hi estiguin interessades poden presentar la sol·licitud d’admissió fins al dia 28 d’aquest mes.

La plaça de conserge d’escola té les funcions d’atenció al públic; custòdia d’equipaments i material; obertura i tancament d’instal·lacions; seguiment del material del centre; realització de tasques de neteja, manteniment i reparació, distribució de documentació i correspondència interna, així com altres tasques similars. Per optar a aquest lloc cal tenir el certificat d’escolaritat i el nivell elemental (B1) de català. El procés de selecció constarà de dues fases, la d’oposició, amb una prova teòrica, una de pràctica i una entrevista entre les persones que hagin obtingut la millor puntuació, i la de concurs per valorar els mèrits dels aspirants que hagin resultat aptes a la fase prèvia. Les bases de la convocatòria i la documentació necessària es poden descarregar del web de l'Ajuntament.