La situació sanitària de la covid-19, amb el Solsonès com a la comarca amb els pitjors indicadors de Catalunya de tot el que portem de pandèmia, ha obligat a adaptar la cavalcada dels Reis d’Orient. Tot i que l’any passat no es va realitzar i es va fer a través d’un vídeo, enguany s’ha volgut recuperar aquest acte tradicional de forma presencial, tot i que amb un recorregut més llarg que es durà a terme fora de les muralles del nucli antic de la ciutat.

L’objectiu d’aquesta mesura es evitar aglomeracions durant la cavalcada com les que es podrien produir dins el nucli antic, on hi ha menys espai i on els Reis solien fer una part del recorregut a peu. D’aquesta manera, la comitiva reial arribarà a Solsona a 2/4 de 7 de la tarda per l’avinguda del Cardenal Tarancón. Passarà per la cruïlla de Cal Coll i donarà la volta a la plaça del Camp, punt on els Reis s’adreçaran a la població des de la carrossa. De fet, enguany Ses Majestats no baixaran en cap moment de les carrosses i el discurs el realitzaran en aquest punt concret. L’itinerari continuarà per la mateixa rotonda de Cal Coll i l’avinguda de la Mare de Déu del Claustre, creuarà l’avinguda del Pont, d’anada i tornada, i seguirà per la carretera de Bassella fins a abandonar el municipi.

A la cavalcada de Solsona es preveu mobilitzar prop de dues-centes persones tot i que l’afectació de covid que pateix la comarca farà que fins a última hora hi pugui haver baixes. Com és habitual, els Reis i els seus patges seran acompanyats de l’estel i la seva cua, els escribes, armats, carboners, portadors de torxes i fanalets i carters, entre d’altres. Enguany, l’Ajuntament i la Comissió de Reis de Solsona han tingut la col·laboració d’una quinzena d’entitats i de diverses persones a títol individual.