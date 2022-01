L'Ajuntament d'Olius està estudiant suspendre o modificar l'ordenança de la taxa pel servei de tinença d'animals de companyia després que Unió de Pagesos en demanés l'exclusió dels gossos de les explotacions agràries, com també van fer els caçadors de la comarca, en considerar que aquests animals vinculats a les feines rurals, per a la protecció de ramats o per a la caça, viuen en masies i finques aïllades dels nuclis urbans. Per a Unió de Pagesos, no està justificat el pagament d'un impost per al manteniment d'un espai del qual aquesta animals no en fan ús.

El sindicat, que va presentar una queixa pel projecte de taxa pel servei de tinença d'animals de companyia del govern municipal d'Olius el 22 de desembre, també ha fet arribar la mateixa reclamació a l'Ajuntament de Solsona, ja que aquest consistori aplica l'ordenança des de fa un any. En el cas d'Olius, el consistori està estudiant si modificar aquesta ordenança per excloure'n els gossos de les explotacions o bé suspendre-la completament. En tot cas, la decisió haurà de passar pel ple del pròxim mes de febrer. Unió de Pagesos també fa una crida a la resta d'ajuntaments catalans per tal que tinguin en compte aquesta casuística a l'hora d'establir impostos d'aquesta mena per tal de no perjudicar les feines agràries.