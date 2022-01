Solsona va recuperar la cavalcada dels Reis d’Orient a la ciutat malgrat fer-la d’una manera diferent a la que els solsonins estaven acostumats. Tant el recorregut com la distància a la que els infants van veure ahir a Ses Majestats va ser una novetat.

Enguany, per evitar aglomeracions, la comitiva dels Reis no ha entrat al nucli antic de la ciutat, on els espais són més petits i on es podrien acumular més persones. En condicions normals Gaspar, Melcior i Baltasar feien part del recorregut a peu, de manera que els infants podien fins i tot tocar-los. Això tenia lloc dins del nucli antic, on es feia la rebuda oficial i l’ofrena a la Catedral. Enguany no hi va haver res d’això i simplement es va limitar a fer el recorregut al voltant de les muralles.

L’objectiu d’aquestes mesures, però, va ser efectiu ja que no es van produir grans aglomeracions en cap dels punts del trajecte i els infants van poder veure els Reis d’Orient al seu municipi.

La comitiva va estar formada per prop de 150 persones, tot i que en un inici la previsió de l’organització era que hi participessin unes 200 persones. Tot i això, la situació sanitària de la comarca, liderant els indicadors de la covid-19 a Catalunya, es va veure reflectida en la cavalcada amb les baixes de prop d’una cinquantena dels participants. Malgrat això, la comitiva va comptar amb tots els elements característics de la cavalcada solsonina com els fanalets, les estrelles, l’àngel, la bústia reial, els carters, els carboners i, com no podia ser d’altra manera, els tres Reis d’Orient amb els seus patges. El recorregut de la comitiva va començar amb l’encesa de torxes a la carena del Castellvell. Venint des de l’avinguda Cardenal Tarancón, la comitiva va donar una volta a la plaça del Camp, el punt que va acumular més gent de tot el trajecte, per continuar baixant per l’avinguda de la Mare de Déu del Claustre. Després de creuar el pont d’anada i tornada, la comitiva va acabar marxant per la carretera de Bassella sota la mirada dels infants i les famílies que els van seguir durant tot el recorregut.

Un dels elements que van ser diferents respecte a les cavalcades tradicionals ha estat el discurs dels Reis. Enguany es va dur a terme a la plaça del Camp, però es va fer mentre les carrosses estaven en moviment i mentre Ses Majestats, amb mascaretes, saludaven als assistents. En el discurs, els Reis van agrair la rebuda que li van fer els solsonins i van assegurar que després d’un any tan complicat com aquest, «ningú rebrà carbó».