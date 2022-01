El Centre d’Estudis Lacetans (CEL) ja té un quart de segle de vida. 25 anys que han servit per convertir l’entitat en una referència de l’estudi i la divulgació de la cultura de la comarca del Solsonès a través de les seves quatre seccions: l’arqueologia, la història, la natura i l’etnografia.

El naixement del Centre d’Estudis Lacetans va produir-se d’una manera molt natural. El setembre del 1995 un grup de persones que havien finalitzat els seus estudis universitaris es van unir amb la voluntat de transmetre els seus coneixements i els seus treballs sobre al territori a la mateixa gent del Solsonès, ja que en aquell moment no hi havia cap entitat semblant a la comarca. Legalment, però, el CEL va néixer el gener del 1996.

Al principi va ser pensada amb una única secció, la d‘arqueologia, amb Ramon Cardona com un dels principals impulsors juntament amb Montse Creus. La primera actuació de l’entitat va ser l’excavació arqueològica al jaciment de la Codina perquè es creia que allà hi havia un poblat ibèric important. Va ser la primera excavació de moltes que s’han anat duent a terme al Solsonès, una comarca caracteritzada per la seva riquesa arqueològica.

Amb el pas del temps, el CEL va incorporar alguns moviments impulsats per joves amb inquietuds referents a la conservació de la natura i de la memòria històrica. Primer va ser el Grup de Natura l’any 2003 i, uns anys després, el grup de Memòria Històrica. Faltava encara una de les seccions que actualment formen part del centre, la d’etnologia. Aquesta va sorgir d‘una forma diferent a la resta. Mentre que les altres tres seccions es van posar en marxa per la voluntat dels mateixos impulsors, la d’etnologia va néixer arran d’una demanda de l’Observatori del Patrimoni Immaterial i Etnològic de la Generalitat de Catalunya.

Alguns dels fundadors de l’entitat i actuals membres de la junta destaquen que l’objectiu és el mateix actualment que quan va néixer el Centre d‘Estudis Lacetans. Es tracta de promoure l’estudi, la conservació i la divulgació del patrimoni cultural i natural del Solsonès. Abans del CEL, durant la transició les administracions van intentar crear una entitat que s’encarregués d’aquesta tasca. Se’n va crear una però no va prosperar. No hi va haver res més a la comarca fins a l’arribada del CEL.

Els membres de la junta apunten a la renovació de l’entitat com un dels objectius actuals. De fet, són pràcticament els mateixos que van fundar el CEL 25 anys enrere. «Necessitem gent jove interessada per tots els espais que pugui ocupar el Centre d’Estudis Lacetans», destaquen. Per altra banda, valoren molt positivament el voluntariat del qual gaudeix el CEL com un dels elements indispensables de l’entitat en totes les seves seccions. Més enllà dels ajuts que puguin rebre pels seus diferents projectes, el CEL només té ingressos de la quota dels socis, que és de 12 euros anuals.

Per celebrar aquests 25 anys, el CEL ha engegat una exposició al Consell Comarcal del Solsonès on es fa un repàs tant dels 25 anys de vida de l’entitat com de la feina de les seves diferents seccions. A més, aquest repàs es pot fer amb els cinc sentits, ja que s’hi han disposat alguns materials relacionats amb cada secció que es poden gaudir de manera diferent per endinsar-te encara més en la seva realitat.