Solsona ja disposa de quatre colònies de gats gestionada per l’Associació en Defensa dels Animals de Solsona (ADAS) per controlar la població d’aquests animals que hi ha als carrers. L’última colònia ha estat creada al parc de la Mare de la Font a través d’un conveni entre l’associació i el consistori, com en les altres tres que ja hi ha al municipi.

El regidor de Medi Ambient, Ramon Montaner, explica a Regió7 que la situació a Solsona pel que fa a la població de gats al carrer no és preocupant, però sí que s’havia detectat algunes zones on els gats estaven sent alimentats i podien reproduir-se. Quan es detecta una d’aquestes situacions, i per evitar també que es generin queixes per part dels veïns de la zona, ADAS esterilitza els gats per controlar-ne la reproducció. Llavors se’ls introdueix a aquestes colònies on voluntaris de l’associació els alimenten i mantenen l’espai net.

A més de la colònia de la Mare de la Font, que és la més recent, n’hi ha tres més de repartides pel municipi. Una al carrer d’Antoni Gaudí, una altra a la zona de la Cabana del Geli i una tercera a prop del parc de Bombers.

L’associació explica que la població d’aquesta colònia va canviant, i apunta que cap d’aquests gats sol entrar en un procés d’adopció perquè s’ha de seguir un protocol perquè puguin arribar a una família. Tot i així, alguns gats sí que han estat adoptats.

A més dels gats, l’Ajuntament de Solsona també fa anys que gestiona la població de coloms a la ciutat. El regidor explica que des de fa 6 o 7 anys la població de coloms s’ha reduït molt gràcies a l’ús d’esterilitzants. Montaner explica que hi havia arribat a haver més de 4.000 coloms a la ciutat, i actualment no arriben a un miler. Tot i això, apunta que, malgrat haver-hi menys coloms, últimament s’han acumulat tots en un sol punt, sobretot a les nits. «Hi ha una certa sensació que la colònia està creixent, però els biòlegs ens diuen que no, que està prou esterilitzada, però com que es concentren, sembla que n’hi hagi més», explica.