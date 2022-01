Ardèvol va tancar ahir al vespre una altra edició del seu Pessebre Vivent amb pràcticament la totalitat de les 2.000 entrades venudes en les deu escenificacions que ha portat a terme. Els responsables de la posada en escena van concloure ahir que ha estat un molt bon any per al pessebre, a pesar d’entrebancs per la covid que han fet baixar el nombre d’actors participants. Amb tot, les xifres del Pessebre Vivent d’Ardèvol evidencien que l’activitat dinamitza el poble i la comarca i que es pot intuir un futur assegurat.

Les representacions del Pessebre Vivent d’Ardèvol, en cartell des del Nadal de l’any 1993 amb l’única absència de l’any passat, planteja un recorregut de tres quarts d’hora pels carrers i algunes cases del poble. En l’itinerari, els assistents es troben amb una vintena de quadres i subquadres del pessebre escenificats per 160 actors dels prop de 250 que els organitzadors tenen en cartera. Es tracta de voluntaris d’entre quatre i més de vuitanta anys que no són tan sols d’Ardèvol, sinó que també n’hi ha de Solsona, Pinós, Cardona, Torà, Biosca i, fins i tot, Terrassa, Sabadell i Manresa.

En nom del Centre Cultural d’Ardèvol, l’entitat organitzadora, Jaume Palou va explicar ahir que «estem molt contents perquè al final tot ha sortit molt bé; hem tingut baixes d’actors, però s’han pogut suplir i no ha estat gaire problemàtic». Palou va apuntar que, a causa de l’aturada de l’any passat, «hem tingut molta feina perquè hi havia coses que havien quedat deteriorades; hi ha quadres totalment reformats perquè estaven molt malmesos. També hem hagut d’adaptar algunes escenes a causa de la covid, com ara la de l’Anunciació, que la fèiem tots junts i, en canvi, aquest any l’hem convertida en un quadre més. Aquest any també tenim la torre en obres i no hi hem pogut posar actors. Per això, estem molt contents, sabem que hi ha molts pessebres vivents i pastorets que s’han hagut de suspendre».

En nou de les deu sessions han venut les 200 entrades, i tan sols en l’última, ahir al vespre, en van quedar algunes per vendre.