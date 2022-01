L’Ajuntament de Pinós reconstruirà el pont de Cuiné, que permet travessar la riera de Mantellí mitjançant el camí de Cal Morros, que connecta amb la carretera B-300.

Es tracta d’un pas tipus gual que durant el temporal Glòria, que va tenir lloc a Catalunya entre els dies 20 i 23 de gener del 2020, es va veure afectat en gran mesura. L’estructura del pont va actuar com una presa, de manera que el nivell de l’aigua va ocupar tota la llera d’inundació disponible, i va passar per sobre del pont. Aquest mateix efecte també es produeix en períodes de precipitació abundant o sostinguda.

Per aquests motius, l’Ajuntament de Pinós va iniciar el mes de febrer del 2020 els tràmits per a la substitució de l’estructura per tal de complir els requisits actuals. Actualment el projecte es troba en procés de licitació.